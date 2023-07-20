Беспилотник сбит в центральной части Крыма
17:00 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в центральной части Крыма, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов.
«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Аксенов.
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