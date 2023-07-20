Власти Нью-Йорка посоветовали мигрантам искать убежище в другом городе
17:12 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Нью-Йорка на границе США и Мексики будут раздавать листовки мигрантам, отговаривая их от попыток получить убежище в мегаполисе. Об этом в среду сообщил мэр города Эрик Адамс на пресс-конференции.
«Мы не живем в идеальном мире, и без надлежащей помощи на уровне штатов и на федеральном уровне мы вынуждены делать трудный выбор. Город должен принимать трудные решения. Сегодня мы также анонсируем [раздачу] листовок для защиты границ, чтобы честно рассказать о ситуации в нашем городе тем, кто думает приехать сюда. Мы собираемся <…> общаться с людьми на границе, раздавая листовки, и будем просматривать посты в социальных сетях. В социальных сетях есть сайты, которые рекламируют Нью-Йорк», — отметил мэр.
Листовки желтого цвета составлены на английском и испанском языках. Они содержат пять пунктов, где в том числе сообщается, что с апреля 2022 года более 90 тыс. мигрантов прибыли в Нью-Йорк, а цены на жилье, транспорт и еду в городе очень высокие. Также власти мегаполиса не дают гарантий, что смогут «предоставить укрытие и услуги новоприбывшим», и призывают мигрантов «рассмотреть другой город при принятии решения о том, где обосноваться в США».
«У нас в городе больше нет места. Нам нужна помощь федерального правительства. Мы очень четко заявили, что нам нужно разрешить просителям убежища работать, нам нужна экономическая поддержка федерального правительства», — добавил мэр Нью-Йорка.
Как пишет газета The New York Times, город, несмотря на новую политику, все равно должен соблюдать решение суда, согласно которому он обязан предоставлять жилье каждому нуждающемуся в месте для ночлега.
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