Сбер создает крупное IT-подразделение в Бангалоре
17:30 20.07.2023
Филиал Сбера в Индии получил разрешение Резервного банка Индии на создание IT-подразделения в Бангалоре. В IT-офисе будет размещен собственный Центр обработки данных (ЦОД) Сбербанка.
Бангалор, третий по населению город Индии, крупнейший научный и индустриальный центр страны, специализируется в том числе на выпуске продукции аэрокосмической и машиностроительной отраслей, электроники, развитии IT-технологий. Филиал Сбера в Индии работает с 2010 года в Нью-Дели и оказывает широкий спектр финансовых услуг, офис в Бангалоре будет вести деятельность только в сфере разработки информационных технологий.
«Бангалор часто называют «индийской кремниевой долиной», символично, что в этом городе Сбер реализует международный IT-проект, – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Хаб в Бангалоре будет не только обеспечивать технологическую составляющую работы нашего индийского филиала, но также заниматься разработкой и внедрением новых цифровых продуктов для его клиентов. И мы планируем, что в перспективе в этом нашем новом подразделении будут работать до 200 IT-специалистов».
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