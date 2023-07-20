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НОВОСТИ

США в очередной раз пополнили свой антироссийский санкционный пакет

18:10 20.07.2023

Соединенные Штаты в рамках расширения санкционного списка по РФ ввели рестрикции в отношении еще почти 120 человек и организаций, инкриминируя им поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как утверждается в этом документе, нынешние рестрикции направлены в том числе на то, чтобы ослабить способность России продолжать вести СВО. «Эти санкции ограничат доступ России к критически важным материалам, будут препятствовать добыче ею энергоресурсов и ее экспортным способностям, сократят масштабы использования ею международной финансовой системы, а также коснутся тех, кто занимается обходом [предыдущих американских рестрикций]», — заявляет глава внешнеполитического ведомства США.

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