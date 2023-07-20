Выход РФ из зерновой сделки станет темой заседания СБ ООН, проводимого по запросу западных стран
18:30 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заседание пройдет по инициативе западных стран, оно начнется в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск).
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