Гендиректор Эрмитажа и другие российские деятели культуры попали в санкционный список Канады

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада обновила санкционный список по России, в него вошли ряд деятелей культуры РФ. Рестрикции были опубликованы в четверг на сайте канадского МИД.

В новый список вошли генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, певец Филипп Киркоров, рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов), певицы Юлия Чичерина и Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова), продюсер Иосиф Пригожин, певица Ольга Кормухина. Кроме того, ограничения были введены против народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, актера Дмитрия Харатьяна.