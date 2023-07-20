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Гендиректор Эрмитажа и другие российские деятели культуры попали в санкционный список Канады

18:45 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада обновила санкционный список по России, в него вошли ряд деятелей культуры РФ. Рестрикции были опубликованы в четверг на сайте канадского МИД.

В новый список вошли генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, певец Филипп Киркоров, рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов), певицы Юлия Чичерина и Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова), продюсер Иосиф Пригожин, певица Ольга Кормухина. Кроме того, ограничения были введены против народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, актера Дмитрия Харатьяна.

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