Решения по поводу поездки Путина в сентябре на саммит G20 пока нет - Песков

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Индии, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет решения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи ранее сообщал, что приглашения на саммит направлены всем лидерам G20. Нью-Дели рассчитывает, что они лично примут участие во встрече.