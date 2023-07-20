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Решения по поводу поездки Путина в сентябре на саммит G20 пока нет - Песков

19:25 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Индии, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет решения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи ранее сообщал, что приглашения на саммит направлены всем лидерам G20. Нью-Дели рассчитывает, что они лично примут участие во встрече.

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