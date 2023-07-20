МВД РФ отчиталось о раскрываемости убийств и покушений на убийства за шесть месяцев текущего года
19:28 20.07.2023 Источник: Интерфакс
Раскрываемость убийств и покушений на убийства в России достигла почти стопроцентного показателя (99%) за шесть месяцев текущего года, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев», – отметила Волк.
В министерстве за период с января по июнь 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. При этом ущерб от преступлений снизился на 42,5%. Но сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%. По словам Волк, в центре внимания МВД находятся вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями для более эффективного противодействия киберпреступлениям.
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