МВД РФ отчиталось о раскрываемости убийств и покушений на убийства за шесть месяцев текущего года

19:28 Источник: Интерфакс

Раскрываемость убийств и покушений на убийства в России достигла почти стопроцентного показателя (99%) за шесть месяцев текущего года, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев», – отметила Волк.





В министерстве за период с января по июнь 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. При этом ущерб от преступлений снизился на 42,5%. Но сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%. По словам Волк, в центре внимания МВД находятся вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями для более эффективного противодействия киберпреступлениям.