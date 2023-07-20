Более миллиона россиян оформили Fan ID для посещения матчей Российской премьер-лиги - Минцифры РФ
19:45 20.07.2023 Источник: Интерфакс
Более миллиона россиян оформили Карту болельщика для посещения матчей Российской премьер-лиги, сообщает Минцифры России. «21 июля стартует новый сезон Российской премьер-лиги. Перед его началом уже выдано более 1 млн Карт болельщика и продано более 40 тыс. абонементов», – говорится в сообщении. Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% – женщинам.
Наибольшее число выданных карт – в Москве (148 тыс.), на втором и третьем местах соответственно Санкт-Петербург (132 тыс.) и Краснодар (123 тыс.). В Нижегородской области выдано 88 тыс., а в Ростовской области – 78 тыс. карт. Для детей младше 14 лет и инвалидов доступна упрощенная процедура оформления Карты болельщика. Это можно сделать без посещения МФЦ. 19 июля вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство РФ не видит причин для отказа от Fan ID в футболе, в хоккее паспорт болельщика не вводился, поскольку в этом виде спорта совершенно другая культура посещения матчей. Fan ID, летом 2022 года начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги. В 2023 году система стала применяться на всех стадионах РПЛ. При этом активные фанаты клубов выступают против Fan ID, в связи с чем отказываются посещать матчи.
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