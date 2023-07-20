Россияне - владельцы недвижимости просят власти Финляндии облегчить въезд в страну
20:00 20.07.2023 Источник: Интерфакс
Российские собственники недвижимости в Финляндии готовятся направить президенту Саули Ниинистё петицию с просьбой облегчить въезд в страну. «Российские собственники в Финляндии являются исключительно гражданскими лицами, стремящимися к миру и не представляющими опасности для безопасности Финляндии», – приводит газета Helsingin Sanomat слова из обращения россиян.
По словам авторов петиции, на данный момент ее подписали около 750 человек. Обращение будет направлено президенту в ближайшие дни. Его основной посыл – просьба российских собственников о смягчении ограничений на въезд. В начале июля Финляндия приняла решение об ужесточении ограничений на поездки для граждан России. МИД Финляндии сообщил, что ограничения будут ужесточены для деловых путешественников, студентов и владельцев недвижимости. В будущем владельцы недвижимости будут обязаны предоставлять основания для личного присутствия в Финляндии. Таким образом, владение недвижимостью само по себе не является достаточным основанием для въезда, отмечает издание.
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