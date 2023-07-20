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Британские санкции против «Артека» Песков считает «верхом маразма»

19:50 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британцам стоило бы стыдиться таких санкций, как против детского центра «Артек». Такое мнение высказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Честно говоря, что поразило за последнее время — это санкции Великобритании против „Артека“. Вот это верх маразма!» — заявил представитель Кремля. «И наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно», — добавил Песков.

Ранее на этой неделе МИД Великобритании объявил о введении санкций в отношении 13 граждан РФ и международного детского центра «Артек» в Крыму.

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