Британские санкции против «Артека» Песков считает «верхом маразма»

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британцам стоило бы стыдиться таких санкций, как против детского центра «Артек». Такое мнение высказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Честно говоря, что поразило за последнее время — это санкции Великобритании против „Артека“. Вот это верх маразма!» — заявил представитель Кремля. «И наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно», — добавил Песков.

Ранее на этой неделе МИД Великобритании объявил о введении санкций в отношении 13 граждан РФ и международного детского центра «Артек» в Крыму.