США доставили кассетные боеприпасы на Украину «как можно быстрее» - Белый дом

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом подтвердил, что Украина примерно в течение последних семи дней начала применять поставленные США кассетные боеприпасы. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он ответил утвердительно на вопрос о том, начали ли уже ВС Украины применять поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы. «Мы доставили их туда как можно быстрее», — добавил он. «Я бы сказал, что это произошло около недели назад», — уточнил Кирби.