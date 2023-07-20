США доставили кассетные боеприпасы на Украину «как можно быстрее» - Белый дом
21:15 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом подтвердил, что Украина примерно в течение последних семи дней начала применять поставленные США кассетные боеприпасы. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он ответил утвердительно на вопрос о том, начали ли уже ВС Украины применять поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы. «Мы доставили их туда как можно быстрее», — добавил он. «Я бы сказал, что это произошло около недели назад», — уточнил Кирби.
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