0
0
124
НОВОСТИ

США доставили кассетные боеприпасы на Украину «как можно быстрее» - Белый дом

21:15 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом подтвердил, что Украина примерно в течение последних семи дней начала применять поставленные США кассетные боеприпасы. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он ответил утвердительно на вопрос о том, начали ли уже ВС Украины применять поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы. «Мы доставили их туда как можно быстрее», — добавил он. «Я бы сказал, что это произошло около недели назад», — уточнил Кирби.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 20.07.2023
Россияне - владельцы недвижимости просят власти Финляндии облегчить въезд в страну
0
250
19:50 20.07.2023
Британские санкции против «Артека» Песков считает «верхом маразма»
0
249
19:45 20.07.2023
Более миллиона россиян оформили Fan ID для посещения матчей Российской премьер-лиги - Минцифры РФ
0
250
19:28 20.07.2023
МВД РФ отчиталось о раскрываемости убийств и покушений на убийства за шесть месяцев текущего года
0
268
19:25 20.07.2023
Решения по поводу поездки Путина в сентябре на саммит G20 пока нет - Песков
0
289
19:24 20.07.2023
Сбер открыл доступ к модели генерации текста ruGPT-3.5 и расширенной версии нейросети mGPT
0
250
18:55 20.07.2023
Сбер проведет свой первый киберспортивный турнир
0
403
18:45 20.07.2023
Гендиректор Эрмитажа и другие российские деятели культуры попали в санкционный список Канады
0
315
18:30 20.07.2023
Выход РФ из зерновой сделки станет темой заседания СБ ООН, проводимого по запросу западных стран
0
331
18:10 20.07.2023
США в очередной раз пополнили свой антироссийский санкционный пакет
0
327

Возврат к списку