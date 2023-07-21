НАТО объяснила Зеленскому в Вильнюсе, что альянс не хочет конфликта с РФ — замгенсека
09:00 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля объяснила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что приглашение Киеву вступить в альянс привело бы к конфликту с Россией, «что не входит в планы» организации. Об этом заявил в четверг заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.
«Я сказал, что мы не можем сегодня пригласить Украину, потому что это означало бы, что НАТО войдет в конфликт с Россией, что не входит в наши планы», — сказал он.
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