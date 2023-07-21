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ЦРУ заранее знало о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер» — директор

09:05 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) заранее знало о подготовке основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным вооруженного мятежа. Об этом заявил в четверг директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

«Президент [США Джо] Байден был лаконичен, сказав, что мы знали [об этом] заранее. Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности», — заявил Бернс, отвечая на вопрос о том, имелись ли у американской разведки сведения о подготовке мятежа. По словам директора ЦРУ, когда Пригожин «решил действовать, это не стало сюрпризом».

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