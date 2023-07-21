В Одесской области прогремели мощные взрывы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощные взрывы прогремели ночью в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В 04:24 мск в регионе была объявлена воздушная тревога.