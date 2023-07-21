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Часть поставленного Украине западного вооружения была украдена — CNN

09:32 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наемники, преступники и торговцы оружием смогли украсть с февраля по сентябрь 2022 года часть поставленного для Вооруженных сил Украины западного вооружения и экипировки. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет генерального инспектора Министерства обороны США.

Согласно документу, имело место множество случаев расхищения военной помощи и попыток ее продажи на стороне. Наиболее частыми были кражи различного обмундирования и экипировки, в частности бронежилетов, а также приборов ночного видения и патронов. Часть украденного удалось перехватить и вернуть.

Недостачи в поставках военной помощи не удалось обнаружить сразу, так как киевское отделение Управления оборонного сотрудничества Госдепартамента США не могло надлежащим образом отследить вооружения из-за интенсивных боевых действий и урезанного после их начала присутствия представителей США.

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