В Польше заявили, что будут поддерживать Украину только на выгодных для себя условиях
10:00 21.07.2023 Источник: Коммерсант.ru
Господин Шмыгаль назвал это недружественным и популистским шагом, который, по его словам, ударит по экономике Украины и мировой продовольственной безопасности. Коммерсантъ
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