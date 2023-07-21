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НОВОСТИ

В Польше заявили, что будут поддерживать Украину только на выгодных для себя условиях

10:00 21.07.2023 Источник: Коммерсант.ru

Польские власти будут поддерживать Украину только в том, что выгодно для Польши, заявил замглавы польского МИДа Павел Яблоньский. Так он отреагировал на слова премьера Украины Дениса Шмыгаля, который раскритиковал планы Польши по продлению запрета на ввоз украинского зерна.

Господин Шмыгаль назвал это недружественным и популистским шагом, который, по его словам, ударит по экономике Украины и мировой продовольственной безопасности.  Коммерсантъ

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