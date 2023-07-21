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НОВОСТИ

Британия передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем намеревалась - СМИ

10:05 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания предоставила Украине в 15 раз больше «критически важных» артиллерийских боеприпасов, чем планировала год назад, — более 200 тыс. вместо 16 тыс., заявил министр обороны Бен Уоллес, пишет The Independent.

«Несмотря на то, что в небольшом количестве областей (в частности, в сфере противотанковых боеприпасов и стрелкового оружия) мы поставили меньше, чем ожидалось, мы превысили планы в критически важных областях, таких как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и события на поле боя», — добавил он.

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