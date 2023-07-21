В Сирии зафиксировали воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ
10:20 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал воздействие системами наведения истребителей F-16 возглавляемой США международной коалиции в отношении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов.
"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано 10 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Рафаль" "коалиции". При этом зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики", - отметил он.
Кроме того, по данным Гуринова, возглавляемая США международная коалиция 12 раз за сутки допустила нарушения протоколов деконфликтации, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
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