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В Сирии зафиксировали воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ

10:20 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал воздействие системами наведения истребителей F-16 возглавляемой США международной коалиции в отношении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано 10 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Рафаль" "коалиции". При этом зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики", - отметил он.

Кроме того, по данным Гуринова, возглавляемая США международная коалиция 12 раз за сутки допустила нарушения протоколов деконфликтации, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

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