Токио требует от Пекина отмены проверок японских морепродуктов на радиоактивность
10:32 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии требует от Китая отменить якобы введенные там тотальные проверки японских морепродуктов на радиоактивность в преддверии начинающегося сброса с АЭС «Фукусима-1» воды, подвергшейся очистке. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
«Мы требуем в соответствии с научными данными скорейшей отмены этих мер в отношении импорта продовольственных товаров, — сказал он. — Если в Китае введены тотальные проверки морепродуктов из Японии на радиоактивность, то это противоречит международной тенденции к смягчению и отмене таких ограничений». Генсек кабинета подчеркнул, что безопасность японской продукции «подтверждена с научной точки зрения».
Ранее о введении в КНР системы тотальных проверок морепродуктов широко сообщила японская печать. В частности, по данным информационного агентства Kyodo, большая партия свежей рыбы и других морепродуктов от пяти японских фирм была задержана таможней на юге Китая. Проверки на радиоактивность требуют времени, в связи с чем потери от испортившейся продукции могут только в этом случае составить порядка 100 млн иен (около $715 тыс.). Как утверждала газета Sankei, в КНР фактически вводится система запрета на импорт японских морепродуктов.
Пекин неоднократно требовал от Токио отказаться от сброса в океан воды с «Фукусимы-1», обвиняя японские власти в том, что они не смогли предоставить убедительные научные подтверждения безопасности этой операции. В то же время такой сброс в недавнем официальном докладе одобрило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Этот специализированный орган ООН высказал мнение, что операция не окажет существенного воздействия на экологию океана.
В баках на территории «Фукусимы-1» скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года.
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