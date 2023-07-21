Токио требует от Пекина отмены проверок японских морепродуктов на радиоактивность

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии требует от Китая отменить якобы введенные там тотальные проверки японских морепродуктов на радиоактивность в преддверии начинающегося сброса с АЭС «Фукусима-1» воды, подвергшейся очистке. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Мы требуем в соответствии с научными данными скорейшей отмены этих мер в отношении импорта продовольственных товаров, — сказал он. — Если в Китае введены тотальные проверки морепродуктов из Японии на радиоактивность, то это противоречит международной тенденции к смягчению и отмене таких ограничений». Генсек кабинета подчеркнул, что безопасность японской продукции «подтверждена с научной точки зрения».

Ранее о введении в КНР системы тотальных проверок морепродуктов широко сообщила японская печать. В частности, по данным информационного агентства Kyodo, большая партия свежей рыбы и других морепродуктов от пяти японских фирм была задержана таможней на юге Китая. Проверки на радиоактивность требуют времени, в связи с чем потери от испортившейся продукции могут только в этом случае составить порядка 100 млн иен (около $715 тыс.). Как утверждала газета Sankei, в КНР фактически вводится система запрета на импорт японских морепродуктов.

Пекин неоднократно требовал от Токио отказаться от сброса в океан воды с «Фукусимы-1», обвиняя японские власти в том, что они не смогли предоставить убедительные научные подтверждения безопасности этой операции. В то же время такой сброс в недавнем официальном докладе одобрило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Этот специализированный орган ООН высказал мнение, что операция не окажет существенного воздействия на экологию океана.

В баках на территории «Фукусимы-1» скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года.