Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет — Картаполов
11:00 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект о повышении призывного возраста срочной службы подразумевает, что границы призывного возраста составят от 18 до 30 лет. Комитет Госдумы по обороне поддержал соответствующую поправку ко второму чтению проекта, сообщил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.
«Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется», — отметил Картаполов.
В первом чтении законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с действующих сегодня 18 лет до 21 года.
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