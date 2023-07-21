На юге Польши упал беспилотник, над которым потеряли контроль американские военные — СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий американским военнослужащим, упал на юге Польши в местности Тшебень. Об этом сообщила в пятницу польская радиостанция RMF FM.

Дрон обнаружил случайный прохожий, сообщивший о находке «небольшого самолета» экстренным службам. Беспилотник упал недалеко от дороги в незаселенной местности. «Пострадавших не было», — сообщили местные спасатели.

Как выяснилось, этот беспилотник использовался американскими военными в ходе учений на близлежащем полигоне. В какой-то момент операторы дрона потеряли контроль над ним и беспилотник исчез.