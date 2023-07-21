В Киеве и трех областях Украины объявлена воздушная тревога

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Вначале тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях. В столице она была объявлена в 10:37 мск, а затем распространилась на Киевскую область.