В Киеве и трех областях Украины объявлена воздушная тревога
11:32 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Вначале тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях. В столице она была объявлена в 10:37 мск, а затем распространилась на Киевскую область.
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