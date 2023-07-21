Украине сейчас не нужны ракетные комплексы ATACMS — бывший замглавы Пентагона
12:00 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США считают, что Украине сейчас не нужны оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. С такой оценкой выступил в четверг бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.
По словам бывшего замглавы Пентагона, который покинул пост этим летом, при составлении пакетов военной помощи США исходят не только из запросов Украины, но также из собственных потребностей. «Мы больше не производим ATACMS. Это очень ценный товар, и он пригодится нам в случае возникновения где-либо в мире непредвиденной ситуации, будь то КНДР или Китай. Поэтому, если бы мы поставили их в существенных количествах, это напрямую отразилось бы на нашей собственной готовности», — отметил Каль.
Он отметил, что «у Украины уже есть возможности для нанесения ударов на большом расстоянии». «У них есть крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией, французы передали ракеты SCALP», — подчеркнул Каль. По словам бывшего замглавы Пентагона, «проблема с контрнаступлением не сводится к наличию у них [украинцев] возможности наносить удары в глубину».
«Проблема находится не на удалении 100 км, а на расстоянии одного километра от них, там, где располагаются минные поля. Поэтому мы продолжим поддерживать их в этом и предоставлять необходимую военную помощь», — заключил бывший замглавы оборонного ведомства США.
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