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НОВОСТИ

Дума приравнивает дипломы по теологии вузов и религиозных организаций

12:05 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий выпускные документы религиозных организаций к дипломам высших учебных заведений, полученным по направлению теология.

Законопроект был внесен в палату депутатами Госдумы от фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия — за правду» в марте этого года.

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