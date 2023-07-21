Китай всерьез намерен выиграть новую космическую гонку — WP
12:20 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин всерьез настроен выиграть новую космическую гонку, опередив Соединенные Штаты. Такое мнение выразил в четверг внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.
«Из всех потенциальных угроз, которые Китай представляет для Соединенных Штатов, более всего меня тревожит будущее превосходство в космосе. Тихо, но упорно Китай разрабатывает арсенал вооружений, чтобы бросить вызов Америке — стране, которая впервые высадила человека на Луну, — и побороться за лидерство в этом пространстве», — пишет он в своей колонке. По мнению Игнатиуса, Пекин хочет взять эту «последнюю высоту» и контролировать ее.
США «слишком поздно обратили внимание» на космические амбиции Китая, отмечает Игнатиус на основании бесед с рядом американских экспертов, включая главу Космического командования ВС США генерала Джеймса Дикинсона и помощника министра обороны по космической политике Джона Плама.
Последний, в частности, сообщил обозревателю, что Пентагон сотрудничает с более чем 130 компаниями, такими как Starlink и Maxar, которые выводят на низкую околоземную орбиту коммерческие спутники. «Сочетание государственных систем и коммерческих спутников» может стать ответом Вашингтона на стремление Пекина к лидерству, считает Игнатиус. По его мнению, КНР «не отличается таким всплеском усилий частного предпринимательства» в космической сфере.
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