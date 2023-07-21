0
0
171
НОВОСТИ

Китай всерьез намерен выиграть новую космическую гонку — WP

12:20 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин всерьез настроен выиграть новую космическую гонку, опередив Соединенные Штаты. Такое мнение выразил в четверг внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Из всех потенциальных угроз, которые Китай представляет для Соединенных Штатов, более всего меня тревожит будущее превосходство в космосе. Тихо, но упорно Китай разрабатывает арсенал вооружений, чтобы бросить вызов Америке — стране, которая впервые высадила человека на Луну, — и побороться за лидерство в этом пространстве», — пишет он в своей колонке. По мнению Игнатиуса, Пекин хочет взять эту «последнюю высоту» и контролировать ее.

США «слишком поздно обратили внимание» на космические амбиции Китая, отмечает Игнатиус на основании бесед с рядом американских экспертов, включая главу Космического командования ВС США генерала Джеймса Дикинсона и помощника министра обороны по космической политике Джона Плама.

Последний, в частности, сообщил обозревателю, что Пентагон сотрудничает с более чем 130 компаниями, такими как Starlink и Maxar, которые выводят на низкую околоземную орбиту коммерческие спутники. «Сочетание государственных систем и коммерческих спутников» может стать ответом Вашингтона на стремление Пекина к лидерству, считает Игнатиус. По его мнению, КНР «не отличается таким всплеском усилий частного предпринимательства» в космической сфере.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:46 21.07.2023
Банк России после длительной паузы поднял ключевую ставку до 8,5%
0
13
13:32 21.07.2023
Зеленский уволил посла в Великобритании, написавшего про "нездоровый сарказм"
0
60
13:20 21.07.2023
Российские пенсии в новых регионах назначили для более 400 тыс. человек — Котяков
0
83
13:05 21.07.2023
ФРГ за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1
0
142
13:00 21.07.2023
Заявления Киева по судам, идущим в РФ по Черному морю, несут угрозу — Песков
0
125
12:32 21.07.2023
Увеличение возраста призывников может быть связано с отъездом россиян - КСМ
0
178
12:05 21.07.2023
Дума приравнивает дипломы по теологии вузов и религиозных организаций
0
184
12:00 21.07.2023
Украине сейчас не нужны ракетные комплексы ATACMS — бывший замглавы Пентагона
0
197
11:32 21.07.2023
В Киеве и трех областях Украины объявлена воздушная тревога
0
223
11:05 21.07.2023
На юге Польши упал беспилотник, над которым потеряли контроль американские военные — СМИ
0
265

Возврат к списку