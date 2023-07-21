Увеличение возраста призывников может быть связано с отъездом россиян - КСМ
12:32 21.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Комитет солдатских матерей: увеличение возраста призывников связано с массовым отъездом россиян. Для государства — это возможность создать мобилизационный ресурс, исходя из текущей ситуации.
Скорее всего, срочникам предложат заключить контракт с Минобороны РФ. Такое мнение в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» высказал зампред Комитета солдатских матерей России по защите прав призывников Андрей Курочкин.
Он отметил, что большинство молодых людей в 18 лет учатся, у них отсрочка. Поэтому для молодёжи фактически ничего не изменится при установлении призывного возраста с 18 до 30 лет.
«Ничего фактически не изменилось. Государство просчитало, какой эффект будет от этих поправок. Они получили эффект, что, например, если они возраст не поменяют, то у них такое-то количество мобилизационного ресурса. Фактически из России очень много народу уехало. Скорее всего, рассчитывали на одно в этом отношении, а получили другое. Так как людей не хватает, решили всё-таки возраст не повышать. Чтобы постараться кого-то призвать, на контракт или каким-то образом задействовать в этом возрасте.
На самом деле, ничего страшного для молодёжи в этом нет. Потому что почти все в этом возрасте обучаются. Ребята и так имеют право на отсрочку. Даже то, что не увеличили возраст, не меняет ничего. Все в 18 лет, 99,9%, учатся и имеют отсрочку по учёбе. На что это повлияло? Ни на что. Ничьи права не нарушены, ничего не ущемлено. А то, что обещали одно, а сделали другое, это, к сожалению, бывает часто».
Призывной возраст срочной службы в России составит с 18 до 30 лет. Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Поправку уже поддержал комитет. Новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года.
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