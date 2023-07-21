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НОВОСТИ

ФРГ за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1

13:05 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия за минувшую неделю отправила Украине 10 танков Leopard 1, 20 танковых пулеметов MG3, сотни тысяч медицинских наборов, 10 радаров и более тысячи 155-миллиметровых снарядов. Это следует из обновленного списка на сайте кабмина ФРГ.

О новом пакете помощи, который включает 25 старых Leopard 1 и 40 бронемашин Marder, было объявлено во время саммита НАТО в Вильнюсе. Стоимость нового пакета — 700 млн евро.

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти 17 млрд евро. В предыдущий раз о новом пакете военной поддержки Берлин объявлял в мае.

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