Российские пенсии в новых регионах назначили для более 400 тыс. человек — Котяков
13:20 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пенсии по российскому законодательству среди жителей новых регионов назначили более чем 400 тысячам человек, свыше 100 тыс. получают ежемесячные денежные выплаты. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Начиная с 1 марта Социальный фонд назначает пенсии гражданам, проживающим в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Пенсию на данный момент переоформили уже более 415 тыс. человек. Социальный фонд заблаговременно формирует пенсионные дела, чтобы к моменту оформления паспорта гражданину уже не пришлось ждать назначения пенсии. Благодаря этому в проактивном режиме уже сформированы пенсионные дела по 418 тыс. пенсионеров», — сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ.
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