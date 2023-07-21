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Зеленский уволил посла в Великобритании, написавшего про "нездоровый сарказм"

13:32 21.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский уволил посла Украины в Великобритании. Дипломат Вадим Пристайко называл слова президента о министре обороны Бене Уоллесе «содержащими нездоровый сарказм».

В интервью Sky News посол предположил, что Зеленский саркастически высказался о призыве Уоллеса к благодарности за поставки вооружений. «Он сказал, что каждое утро будет просыпаться и звонить Уоллесу, чтобы его поблагодарить», — отметил Пристайко.

Указ Зеленского об увольнении дипломата опубликован на сайте украинского лидера.  Говорит Москва

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