Медведев предложил Европе или выполнить обязательства перед РФ, или «умерить аппетит»
15:00 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о зерновой сделке, предложил Европе или выполнить обязательства перед РФ, или «умерить аппетит».
«Так что пусть определится: или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит», — написал он в пятницу в своем телеграм-канале.
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