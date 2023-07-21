Медведев предложил Европе или выполнить обязательства перед РФ, или «умерить аппетит»

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о зерновой сделке, предложил Европе или выполнить обязательства перед РФ, или «умерить аппетит».

«Так что пусть определится: или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит», — написал он в пятницу в своем телеграм-канале.