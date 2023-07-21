Западные кураторы Киева разочарованы безрезультатностью контрнаступления ВСУ — Путин
14:00 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад разочарован так называемым контрнаступлением Украины, которое не имеет никаких результатов.
«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти», — сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Результатов [контрнаступления Украины] — во всяком случае пока — нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были „вкачены“ в киевский режим, ни поставки западного оружия — танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», — констатировал Путин.
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