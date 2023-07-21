Западу уже не хватает «украинского пушечного мяса», хотят пустить в расход других — Путин
14:32 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации территорий Западной Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.
«Не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь идет не о каком-то сборище наемников — их достаточно там, и они уничтожаются, — а именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, — указал Путин. — В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна — если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда».
Запад планирует в дополнение к «украинскому пушечному мясу» пустить в расход поляков, литовцев и всех остальных, кого ему не жалко, уверен президент.
«А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал — самих поляков, литовцев и далее по списку, всех, кого не жалко», — сказал Путин.
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