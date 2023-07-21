Банк России после длительной паузы поднял ключевую ставку до 8,5%
13:46 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России после длительной паузы резко поднял ключевую ставку — на 1 процентный пункт (п. п.), до 8,5% годовых, указав на усиление инфляционного давления, следует из сообщения регулятора.
«Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике», — указывает ЦБ.
Регулятор также отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.
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