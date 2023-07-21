В Москве задержан бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков
14:05 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве, сообщила в пятницу ТАСС его супруга Мирослава Регинская.
«Моему мужу выдвинуты обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм)», — сказала она.
В правоохранительных органах ТАСС подтвердили информацию о задержании. «Утром в пятницу в Москве задержан Игорь Стрелков (Гиркин). В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 15:12 21.07.2023
- В Одесской области поражен важный объект инфраструктуры — командование
- 15:00 21.07.2023
- Медведев предложил Европе или выполнить обязательства перед РФ, или «умерить аппетит»
- 14:32 21.07.2023
- Западу уже не хватает «украинского пушечного мяса», хотят пустить в расход других — Путин
- 14:24 21.07.2023
- Собянин: Москва переживает настоящий промышленный бум
- 14:20 21.07.2023
- Сбер принял решение повысить доходность по вкладам
- 14:10 21.07.2023
- Собянин: Семь новостроек по реновации возводятся с помощью технологий информационного моделирования
- 14:00 21.07.2023
- Западные кураторы Киева разочарованы безрезультатностью контрнаступления ВСУ — Путин
- 13:46 21.07.2023
- Банк России после длительной паузы поднял ключевую ставку до 8,5%
- 13:32 21.07.2023
- Зеленский уволил посла в Великобритании, написавшего про "нездоровый сарказм"
- 13:20 21.07.2023
- Российские пенсии в новых регионах назначили для более 400 тыс. человек — Котяков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать