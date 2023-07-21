В Москве задержан бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков

14:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве, сообщила в пятницу ТАСС его супруга Мирослава Регинская.

«Моему мужу выдвинуты обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм)», — сказала она.

В правоохранительных органах ТАСС подтвердили информацию о задержании. «Утром в пятницу в Москве задержан Игорь Стрелков (Гиркин). В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.