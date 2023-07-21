Собянин: Семь новостроек по реновации возводятся с помощью технологий информационного моделирования

14:10

При строительстве семи домов по программе реновации жилищного фонда в Москве используют технологии информационного моделирования (ТИМ). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это позволит ускорить возведение домов и переезд участников программы.

При помощи ТИМ создается цифровая модель будущего объекта со всей нужной информацией о нем, что дает возможность сделать в 3D любые элементы и системы здания, варианты компоновки и провести анализ эксплуатации. «В итоге весь строительный цикл видно как на ладони, написал мэр у себя в Telegram-канале. - Сокращаются сроки и затраты на проект. Первый дом для реновации, построенный с помощью технологий информационного моделирования, введен в эксплуатацию в районе Метрогородок. Квартиры в нем в этом году получат больше 2000 человек».

Всего сейчас в Москве с использованием ТИМ, проектируется и строится примерно 200 разных объектов.