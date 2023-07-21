0
0
121
НОВОСТИ

Собянин: Семь новостроек по реновации возводятся с помощью технологий информационного моделирования

14:10 21.07.2023

При строительстве семи домов по программе реновации жилищного фонда в Москве используют технологии информационного моделирования (ТИМ). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это позволит ускорить возведение домов и переезд участников программы.

При помощи ТИМ создается цифровая модель будущего объекта со всей нужной информацией о нем, что дает возможность сделать в 3D любые элементы и системы здания, варианты компоновки и провести анализ эксплуатации. «В итоге весь строительный цикл видно как на ладони, написал мэр у себя в Telegram-канале. - Сокращаются сроки и затраты на проект. Первый дом для реновации, построенный с помощью технологий информационного моделирования, введен в эксплуатацию в районе Метрогородок. Квартиры в нем в этом году получат больше 2000 человек».

Всего сейчас в Москве с использованием ТИМ, проектируется и строится примерно 200 разных объектов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 21.07.2023
В Одесской области поражен важный объект инфраструктуры — командование
0
36
15:00 21.07.2023
Медведев предложил Европе или выполнить обязательства перед РФ, или «умерить аппетит»
0
71
14:32 21.07.2023
Западу уже не хватает «украинского пушечного мяса», хотят пустить в расход других — Путин
0
129
14:24 21.07.2023
Собянин: Москва переживает настоящий промышленный бум
0
127
14:20 21.07.2023
Сбер принял решение повысить доходность по вкладам
0
148
14:05 21.07.2023
В Москве задержан бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков
0
184
14:00 21.07.2023
Западные кураторы Киева разочарованы безрезультатностью контрнаступления ВСУ — Путин
0
168
13:46 21.07.2023
Банк России после длительной паузы поднял ключевую ставку до 8,5%
0
187
13:32 21.07.2023
Зеленский уволил посла в Великобритании, написавшего про "нездоровый сарказм"
0
214
13:20 21.07.2023
Российские пенсии в новых регионах назначили для более 400 тыс. человек — Котяков
0
213

Возврат к списку