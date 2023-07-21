Сбер принял решение повысить доходность по вкладам

14:20

Сбер повышает доходность по вкладам с 24 июля в связи с решение Банка России повысить ключевую ставку до 8,5%. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам Сбера, сейчас мы детально прорабатываем их новые условия, – рассказал он. – Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых. Оформить вклады на новых, более выгодных условиях уже с понедельника можно в любом нашем офисе или в СберБанк Онлайн».