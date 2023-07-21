Сбер принял решение повысить доходность по вкладам
14:20 21.07.2023
Сбер повышает доходность по вкладам с 24 июля в связи с решение Банка России повысить ключевую ставку до 8,5%. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
«В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам Сбера, сейчас мы детально прорабатываем их новые условия, – рассказал он. – Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых. Оформить вклады на новых, более выгодных условиях уже с понедельника можно в любом нашем офисе или в СберБанк Онлайн».
НОВОСТИ
- 15:12 21.07.2023
- В Одесской области поражен важный объект инфраструктуры — командование
- 15:00 21.07.2023
- Медведев предложил Европе или выполнить обязательства перед РФ, или «умерить аппетит»
- 14:32 21.07.2023
- Западу уже не хватает «украинского пушечного мяса», хотят пустить в расход других — Путин
- 14:24 21.07.2023
- Собянин: Москва переживает настоящий промышленный бум
- 14:10 21.07.2023
- Собянин: Семь новостроек по реновации возводятся с помощью технологий информационного моделирования
- 14:05 21.07.2023
- В Москве задержан бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков
- 14:00 21.07.2023
- Западные кураторы Киева разочарованы безрезультатностью контрнаступления ВСУ — Путин
- 13:46 21.07.2023
- Банк России после длительной паузы поднял ключевую ставку до 8,5%
- 13:32 21.07.2023
- Зеленский уволил посла в Великобритании, написавшего про "нездоровый сарказм"
- 13:20 21.07.2023
- Российские пенсии в новых регионах назначили для более 400 тыс. человек — Котяков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать