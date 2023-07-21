Собянин: Москва переживает настоящий промышленный бум

14:24

В Москве объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности в 2018-2022 годах увеличился почти вдвое. По словам мэра столицы Сергея Собянина, с начала 2023 года рост составил 11,1%, что оказалось возможно в том числе благодаря принятым городским правительством мерам финансовой поддержки, предназначенным промышленным предприятиям.

«Вопреки всем проблемам, наш город переживает настоящий промышленный бум, - отметил глава города. - Ежегодно в Москве открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около сотни малых производств. А объем инвестиций промышленных предприятий в собственное развитие в прошлом году составил 396,5 млрд руб".

По словам Собянина, Москва стала городом, привлекательным для развития промышленного производства и инвестиции в местную промышленность окупаются быстрее, а делать их гораздо удобнее, чем во многих других регионах.

Например, московская программа льготного инвестиционного кредитования позволяет получить финансирование на беспрецедентных условиях – до 3 млрд руб. под 3% годовых на срок до трех лет, напомнил градоначальник. При этом разница между льготной и коммерческой ставкой кредита компенсируется из городского бюджета. Льготный кредит можно получить на новое строительство, реконструкцию работающих цехов или покупку оборудования. В апреле 2023 года власти Москвы расширили программу на договоры лизинга оборудования, что позволило сделать их доступнее малым и средним промышленным предприятиям.

К сегодняшнему дню промышленные предприятия получили более 250 млрд льготных кредитов. Причем каждый рубль, выделенный из городского бюджета на компенсацию процентных ставок по кредитам, позволяет привлечь до 55 руб. инвестиций в промышленность Москвы.