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НОВОСТИ

В Одесской области поражен важный объект инфраструктуры — командование

15:12 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Важный объект инфраструктуры поражен в Одесской области, где ранее произошло три серии взрывов. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины.

«Объект поврежден», — говорится в сообщении на странице командования в соцсети. Уточняется, что он расположен в Белгород-Днестровском районе на юго-востоке региона.

Глава Одесской области Олег Кипер в телеграм-канале также сообщил о повреждениях и назвал объект важным.

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