Экономика РФ достигла докризисного уровня, кроме нефтегазового сектора — Набиуллина

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика РФ в целом достигла докризисного уровня, за исключением нефтегазового сектора из-за влияния на него внешних санкций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции», — сказала Набиуллина.

«Однако структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам», — добавила она.