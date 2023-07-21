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Экономика РФ достигла докризисного уровня, кроме нефтегазового сектора — Набиуллина

16:00 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика РФ в целом достигла докризисного уровня, за исключением нефтегазового сектора из-за влияния на него внешних санкций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции», — сказала Набиуллина.

«Однако структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам», — добавила она.

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