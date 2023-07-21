Украина за полгода направила на военные нужды больше, чем получила налогов — премьер

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы Украины на военные нужды за первые шесть месяцев 2023 года составили 18,09 млрд долларов, что превысило объем собранных за это время налогов. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

«672 млрд гривен (18,09 млрд долларов) правительство выделило на оборонные нужды за первые полгода 2023-го. За это же время абсолютно все налоги граждан и бизнеса составили 600 млрд гривен (16,15 млрд долларов)», — написал он в своем телеграм-канале.

В бюджете Украины на 2023 год ранее были запланированы расходы в размере 2,6 трлн гривен (71,1 млрд долларов), из них на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,14 трлн гривен (31,2 млрд долларов), что составляет 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. Ассигнования на Минобороны были увеличены с 133,5 млрд гривен (3,65 млрд долларов) в 2022 году до 857,9 млрд гривен (23,46 млрд долларов) в 2023 году.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере 38 млрд долларов. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признавал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами. 16 июля Шмыгаль сообщал, что с начала года западные страны предоставили Украине более 23 млрд долларов для покрытия дефицита госбюджета. По его информации, за шесть месяцев с начала года расходы превысили поступления в бюджет примерно на 13 млрд долларов.