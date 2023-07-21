Ослабление рубля — значимый фактор для роста цен, но не ключевой — Набиуллина
16:32 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ослабление рубля — значимый фактор для роста цен, но на текущий момент не ключевой, сейчас для ЦБ главный фактор — это превышение спроса над возможностями расширения предложения. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Ослабление рубля — это действительно значимый фактор [для роста цен], но не ключевой. На наш взгляд, ключевой фактор для нас сейчас — превышение спроса над возможностями расширения предложения. И связано это с ограничениями на стороне предложения, в том числе с недостатком рабочей силы», — сказала она.
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