Собянин: «Руднево» станет крупнейшим промышленным технопарком России

16:20

Новые предприятия в индустриальном парке «Руднево» позволят горожанам найти качественные рабочие места недалеко от дома. Об этом Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.



В восточной части Москвы активно продолжается строительство крупной площадки для размещения предприятий высокотехнологичной промышленности - индустриального парка «Руднево». «Мы несколько лет назад приняли решение развивать там промышленный технопарк, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. - Включили его в систему особой экономической зоны Москвы и начали сами создавать корпуса и сдавать его в аренду предприятиям. Сегодня там уже работает около 3 000 человек, в перспективе 15-20 тыс. Он динамично развивается. Через несколько лет это будет один из крупнейших промышленных технопарков нашей страны».

В технопарке будут развиваться такие направления, как беспилотный транспорт, беспилотные летательные аппараты разного класса. "Рядом строится большой корпус объединенной авиационный компании «Иркут» для производства комплектующих, крыльев для МС-21 (перспективный отечественный самолет. - "НГ") и еще десятки иновационных предприятий", – отметил глава города.

Технопарк обеспечит местных жителей рабочими местами на высокотехнологичных предприятиях с хорошо оплачиваемыми местами. Как констатировал мэр, в районах прилегающих к технопарку живет примерно миллион человек.