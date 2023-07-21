0
0
81
НОВОСТИ

Собянин: «Руднево» станет крупнейшим промышленным технопарком России

16:20 21.07.2023

Новые предприятия в индустриальном парке «Руднево» позволят горожанам найти качественные рабочие места недалеко от дома. Об этом Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

В восточной части Москвы активно продолжается строительство крупной площадки для размещения предприятий высокотехнологичной промышленности - индустриального парка «Руднево». «Мы несколько лет назад приняли решение развивать там промышленный технопарк, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. - Включили его в систему особой экономической зоны Москвы и начали сами создавать корпуса и сдавать его в аренду предприятиям. Сегодня там уже работает около 3 000 человек, в перспективе 15-20 тыс. Он динамично развивается. Через несколько лет это будет один из крупнейших промышленных технопарков нашей страны».

В технопарке будут развиваться такие направления, как беспилотный транспорт, беспилотные летательные аппараты разного класса. "Рядом строится большой корпус объединенной авиационный компании «Иркут» для производства комплектующих, крыльев для МС-21 (перспективный отечественный самолет. - "НГ") и еще десятки иновационных предприятий", – отметил глава города.

Технопарк обеспечит местных жителей рабочими местами на высокотехнологичных предприятиях с хорошо оплачиваемыми местами. Как констатировал мэр, в районах прилегающих к технопарку живет примерно миллион человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:50 21.07.2023
Управляющая компания «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
0
17
16:32 21.07.2023
Ослабление рубля — значимый фактор для роста цен, но не ключевой — Набиуллина
0
81
16:12 21.07.2023
Украина за полгода направила на военные нужды больше, чем получила налогов — премьер
0
104
16:00 21.07.2023
Экономика РФ достигла докризисного уровня, кроме нефтегазового сектора — Набиуллина
0
129
15:32 21.07.2023
Путин назвал западные территории нынешней Польши «подарком Сталина полякам»
0
189
15:12 21.07.2023
В Одесской области поражен важный объект инфраструктуры — командование
0
212
15:00 21.07.2023
Медведев предложил Европе или выполнить обязательства перед РФ, или «умерить аппетит»
0
235
14:32 21.07.2023
Западу уже не хватает «украинского пушечного мяса», хотят пустить в расход других — Путин
0
276
14:24 21.07.2023
Собянин: Москва переживает настоящий промышленный бум
0
258
14:20 21.07.2023
Сбер принял решение повысить доходность по вкладам
0
293

Возврат к списку