Управляющая компания «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

16:50

Управляющая компания «Первая» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Облигации в юанях» (SBBY). Он инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО.



Рынок облигаций российских эмитентов в юанях продолжает активно развиваться. Подобные бумаги выпустили многие крупные отечественные эмитенты. В ноябре Мосбиржа начала рассчитывать индекс облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях (RUCNYTR), который и стал бенчмарком нового фонда.

В портфель БПИФ «Облигации в юанях» войдут бумаги таких крупных эмитентов, как «ФосАгро», РУСАЛ, «Роснефть», «Сегежа», Совкомфлот и других. Новые выпуски облигаций в юанях, которые будут появляться на российском рынке, при соответствии требованиям также могут включаться в состав фонда.

Новый инструмент позволяет диверсифицировать портфель инвестора с точки зрения валюты без издержек, которые могут сопровождать операции в долларах и евро. Средняя доходность к погашению бумаг, которые управляющая компания будет включать в состав фонда, – 4,4%, в то время как проценты по банковским депозитам в юанях варьируются от 1,2 до 3,5% годовых.

Этот инструмент стал вторым биржевым фондом в линейке юаневых продуктов управляющей компании. В начале года был запущен БПИФ «Сберегательный в юанях», который меньше чем за полгода привлек более 200 млн руб. В его состав также входят облигации и инструменты денежного рынка. От нового фонда он отличается распределением долей этих инструментов. У БПИФ «Облигации в юанях» доля долговых бумаг выше и может доходить до 100%, поэтому потенциальная доходность выше, а уровень риска – 2 из 5. У «Сберегательного» – доля облигаций ниже, уровень риска – 1 из 5.

Полученный в фонд доход от купонных выплат по облигациям реинвестируется, что увеличивает стоимость пая. Фонд ликвидный, купить и продать паи можно в любое время работы биржи.

Купить паи фонда можно как за рубли (у российских брокеров), так и юани (если брокер предоставляет такую услугу). Стоимость пая на момент формирования фонда – 10 руб., минимальный объем покупки – один пай. При владении паями фонда три года и более, налоговый резидент России освобождается от уплаты НДФЛ с дохода.

«С начала года интерес россиян к китайской валюте вырос в несколько раз. В текущих условиях юань выступает хорошей альтернативой доллару США и евро, так как тоже является для нас твердой валютой (долгосрочные колебания курса юаня против доллара США кратно ниже изменений рубля против доллара), – отметил генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский. – Китай является дружественной страной, поэтому юань и юаневые активы не несут значимых инфраструктурных рисков. Облигации, номинированные в китайской валюте, стали новым защитным активом, который нивелирует эффект от девальвации рубля и приносит дополнительный купонный доход. Мы видим желание клиентов вкладываться в юань и рады предложить им еще один инструмент для таких инвестиций».

«С момента запуска первого биржевого фонда в юанях мы видим растущий интерес к финансовым продуктам со стороны институциональных и розничных инвесторов. Они рассматривают облигации, номинированные в юанях, как инструмент, который позволяет диверсифицировать портфель и приносит дополнительный купонный доход, – рассказал директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. – Биржевой фонд имеет низкий порог входа и позволяет без временных затрат на поиск и анализ инструмента инвестировать в подобные активы. Московская биржа продолжит развивать сегмент коллективных инвестиций в китайской валюте».