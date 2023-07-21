РФ будет при необходимости осматривать суда в Черном море — Вершинин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России потребуются осмотры судов в Черном море, чтобы убедиться, что они не используются для перевозки оружия. Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Говоря о заявлении Министерства обороны РФ о том, что Москва будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, Вершинин пояснил: «Имеется в виду — мы должны убедиться в этом, мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет». «Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так», — подчеркнул замминистра.