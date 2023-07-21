Польша мечтает заполучить и часть земель Белоруссии — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша хотела бы заполучить себе не только украинские, но и белорусские земли, отметил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

Он обратил внимание, что польские лидеры, судя по всему, «рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее». «Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», — заметил Путин.