Угроза возможных атак на гражданские суда в Черном море неприемлема - замгенсека ООН

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море. Об этом заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.



«Угрозы, касающиеся возможных атак на гражданские суда в Черном море, неприемлемы. Мы также обеспокоены сообщениями о минах в Черном море, угрожающих гражданскому судоходству», — подчеркнула Дикарло. По ее словам, ООН «призывает воздержаться от дальнейшей риторики или действий, которые могут усугубить и без того опасную ситуацию».



