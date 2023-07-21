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Угроза возможных атак на гражданские суда в Черном море неприемлема - замгенсека ООН

18:30 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море. Об этом заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«Угрозы, касающиеся возможных атак на гражданские суда в Черном море, неприемлемы. Мы также обеспокоены сообщениями о минах в Черном море, угрожающих гражданскому судоходству», — подчеркнула Дикарло. По ее словам, ООН «призывает воздержаться от дальнейшей риторики или действий, которые могут усугубить и без того опасную ситуацию».

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