США и НАТО провоцируют Россию в разных частях света и толкают мир к войне - посол РФ в США

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и НАТО своими действиями толкают мир к войне, они провоцируют Россию в разных частях света. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».



«У меня такое ощущение, что Соединенные Штаты Америки и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас. Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас все время проверяют: как мы отнесемся к той или иной провокации», — сказал он.



