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НОВОСТИ

США и НАТО провоцируют Россию в разных частях света и толкают мир к войне - посол РФ в США

20:30 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и НАТО своими действиями толкают мир к войне, они провоцируют Россию в разных частях света. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

«У меня такое ощущение, что Соединенные Штаты Америки и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас. Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас все время проверяют: как мы отнесемся к той или иной провокации», — сказал он.

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