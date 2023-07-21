Более 60% хотели бы заменить премьер-министра республики - опрос
21:30 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Видеть на посту главы кабмина другого человека вместо Борн предпочли бы 62% жителей страны, причем большая часть из них заявила о своем «крайнем недовольстве» (36%) этим выбором. Одобряют переназначение Борн 37% респондентов, еще 1% затруднился дать оценку решению президента.
При этом 61% опрошенных недоволен перестановками в кабмине. Удовлетворительными их считают 38% французов. 1% затруднился с ответом.
НОВОСТИ
- 21:10 21.07.2023
- Монографию «История Украины», подготовленную авторами из РФ, издадут в Италии
- 20:30 21.07.2023
- США и НАТО провоцируют Россию в разных частях света и толкают мир к войне - посол РФ в США
- 19:20 21.07.2023
- Киев получил от Запада все для успешного контрнаступления - Блинкен
- 18:30 21.07.2023
- Угроза возможных атак на гражданские суда в Черном море неприемлема - замгенсека ООН
- 18:20 21.07.2023
- Кравцов считает, что закон о трудовом воспитании воспримут в обществе положительно
- 17:40 21.07.2023
- Польша мечтает заполучить и часть земель Белоруссии — Путин
- 17:12 21.07.2023
- РФ будет при необходимости осматривать суда в Черном море — Вершинин
- 17:00 21.07.2023
- ООН не должна осуждать удары по объектам в Одессе, где готовили теракты против РФ — МИД РФ
- 16:50 21.07.2023
- Управляющая компания «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
- 16:32 21.07.2023
- Ослабление рубля — значимый фактор для роста цен, но не ключевой — Набиуллина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать