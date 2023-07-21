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Более 60% хотели бы заменить премьер-министра республики - опрос

21:30 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французы недовольны перестановками в правительстве, более 60% жителей страны хотели бы, чтобы Элизабет Борн была заменена на посту премьер-министра республики. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса социологической службы Odoxa, подготовленного по заказу газеты Le Figaro.

Видеть на посту главы кабмина другого человека вместо Борн предпочли бы 62% жителей страны, причем большая часть из них заявила о своем «крайнем недовольстве» (36%) этим выбором. Одобряют переназначение Борн 37% респондентов, еще 1% затруднился дать оценку решению президента.

При этом 61% опрошенных недоволен перестановками в кабмине. Удовлетворительными их считают 38% французов. 1% затруднился с ответом.


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