В Киеве заявили, что экспорт зерна с Украины упал на 30% после прекращения зерновой сделки

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы экспорта продовольствия с Украины сократились минимум на 30% после прекращения действия зерновой сделки. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский.

«Мы имеем намного меньший объем экспорта [зерна], я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше», — сказал он.

По словам Сольского, многие украинские компании переключились на отправку агропродукции грузовиками или по железной дороге, в том числе используя инфраструктуру румынского порта Констанца и портов на реке Дунай.