В Киеве заявили, что экспорт зерна с Украины упал на 30% после прекращения зерновой сделки
08:30 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объемы экспорта продовольствия с Украины сократились минимум на 30% после прекращения действия зерновой сделки. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский.
«Мы имеем намного меньший объем экспорта [зерна], я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше», — сказал он.
По словам Сольского, многие украинские компании переключились на отправку агропродукции грузовиками или по железной дороге, в том числе используя инфраструктуру румынского порта Констанца и портов на реке Дунай.
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